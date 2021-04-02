Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin ‘Ferrari’ ile imtihanı: 10 numara 5 yıldız | Video

Edirne’de, Kenan Sofuoğlu’na ait olduğu iddia edilen ve çekici üzerinde taşınan Ferrari marka kırmızı lüks otomobili gören Edirneliler, cep telefonlarına sarıldı. Kimi oğlunu, kimisi arkadaşını, kimisi de öz çekim yaparak, lüks otomobil ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.