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OTOMATİK OYNAT
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Aç kalan vaşak köye indi | Video 30.12.2021 | 14:04
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Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok | Video 30.12.2021 | 13:58
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Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sevimli köpek kamerada | Video 30.12.2021 | 13:58
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Avcılar'da balkonu çöken bina mühürlendi | Video 30.12.2021 | 13:43
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Eniştesini öldüren şüpheli yakalandı! "Tartıştık ateş ettim" | Video 30.12.2021 | 13:35
03:37
Van'da pitbull cinsi köpekler art arda sokağa terk ediliyor 30.12.2021 | 13:03
04:18
İstanbul'da 70 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi | Video 30.12.2021 | 13:00
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Antalya'da uçan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 30.12.2021 | 13:00
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Erzurum'da buz kesen nehirlerde görsel şölen | Video 30.12.2021 | 12:59
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Yaralı domuz duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı | Video 30.12.2021 | 12:51
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Ahmet Özhan'dan bir A.Ş.K. hikayesi... 'Ayrılık Yaman Kelime' 30.12.2021 | 12:38
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Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu | Video 30.12.2021 | 10:12
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Hırsızlık için çaldığı aracı işi bitince çaldığı yere bıraktı | Video 30.12.2021 | 11:52
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Dolandırıcılara yılbaşı pençesi | Video 30.12.2021 | 11:10
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 11 ayında 199 ayrı olayda 114 milyon 275 bin 48 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.