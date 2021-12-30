Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok | Video

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 11 ayında 199 ayrı olayda 114 milyon 275 bin 48 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.