Video Yaşam Güngören'de kılık değiştirerek defalarca hırsızlık yapan kişi kamerada | Video
Güngören'de kılık değiştirerek defalarca hırsızlık yapan kişi kamerada | Video

Güngören'de kılık değiştirerek defalarca hırsızlık yapan kişi kamerada | Video

29.11.2021 | 10:42

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GÜNGÖREN'de kılık değiştirerek defalarca hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Güngören Haznedar Mahallesi'nde son günlerde esnafın, kılık değiştirerek sürekli hırsızlık yapan kişiyle başı dertte. İddiaya göre, bir kişi farklı günlerde kılık kıyafet ve imaj değişikliği yaparak iş yerlerinden hırsızlık yapıyor. Son olarak 27 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde aynı kişi olduğu iddia edilen, koltuk değnekli ayağı sarılı bir kişi banyo lifi ve şampuan çaldı.

SAKAT DEĞİLDİ, SAKAT TAKLİDİ YAPIYORDU
Kılık değiştiren hırsızın dadandığı marketin sahibi Akif Demirkoparan, Her seferinde kılık değiştirerek gelen bir hırsız var. Geçenlerde koltuk değneği ile geldi. Her seferinde yakalıyoruz yine geliyor, yine geliyor. Özelikle bu civarındaki esnafın dikkatini çekmek istiyorum, farklı kılık kıyafet ile gelerek çok ucuz malları çalıyor. Yetkililerin de bu iş için müdahale etmesini istiyorum. Geçenlerde koltuk değneği ile gelerek banyo lifi çaldı. Sakat değildi sakat taklidi yapıyordu, yalandan hareketler yapıyor. Bazen sakallı, bazen sakalını keserek geliyor. Hep uyarıyoruz ama hep geliyor. Hırsızı takip etmek için işimizi yapamıyoruz. dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Marketin önüne gelerek dışarda bulunan eşyaları çalan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin koltuk değneği ile ayağı sarılı şekilde geldiği, dışarda bulunan şampuan ve banyo lifini çaldığı, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ettiği görülüyor. Bir başka kamerada ise, farklı kıyafetiyle şampuan çaldığı görülüyor.

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