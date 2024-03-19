Video Yaşam Hakkari'de çığdan sonra sel meydana geldi | Video
Hakkari'de çığdan sonra sel meydana geldi | Video

Hakkari'de çığdan sonra sel meydana geldi | Video

19.03.2024 | 10:57

Hakkari-Şırnak kara yolunda çığ düşmesinin ardından şimdi de sel meydana geldi.

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Hakkari-Şırnak kara yolunun Gelinli köyü bölgesinde sel meydana geldi. Sel sularının sürüklediği kaya ve çamur yığını kara yolunu ulaşıma kapatırken, karayolları ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Gelinli köyünde ikamet eden Ayhan Berk, kara yolunu kapatan sel sularının evine de zarar verdiğini söyledi.

Köy sakinlerinden Cahit Berk ise her yıl böyle afetlerle karşılaştıklarını belirterek, menfezin sürekli tıkandığını ve menfez yerine köprü yapılmasını istediklerini belirtti. Berk, "Sular köyümüze girmiş. Çocuklar evden çıkamıyor. Evdeki tüm eşyalarımız ıslandı. Maddi zararımız var. Yetkililer bize bir çözüm bulsun. Buraya köprü yapsınlar veya bize konut yapsınlar. Her yıl böyle afetlerle karşı karşıya kalıyoruz" şeklinde konuştu.

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