Hakkari'de çığdan sonra sel meydana geldi | Video 19.03.2024 | 10:57 Hakkari-Şırnak kara yolunda çığ düşmesinin ardından şimdi de sel meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkari-Şırnak kara yolunun Gelinli köyü bölgesinde sel meydana geldi. Sel sularının sürüklediği kaya ve çamur yığını kara yolunu ulaşıma kapatırken, karayolları ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Gelinli köyünde ikamet eden Ayhan Berk, kara yolunu kapatan sel sularının evine de zarar verdiğini söyledi.

Köy sakinlerinden Cahit Berk ise her yıl böyle afetlerle karşılaştıklarını belirterek, menfezin sürekli tıkandığını ve menfez yerine köprü yapılmasını istediklerini belirtti. Berk, "Sular köyümüze girmiş. Çocuklar evden çıkamıyor. Evdeki tüm eşyalarımız ıslandı. Maddi zararımız var. Yetkililer bize bir çözüm bulsun. Buraya köprü yapsınlar veya bize konut yapsınlar. Her yıl böyle afetlerle karşı karşıya kalıyoruz" şeklinde konuştu.