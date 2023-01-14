Haliç'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumali Aslan'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı | Video
HALİÇ Köprüsü girişinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumali Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aslan'ın eşi ve yakınları gözyaşı döktü. Cenazenin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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