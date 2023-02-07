Hatay'da deprem sonrası havaalanı pisti yıkıldı | Video
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin Hatay'daki etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Havalimanı'nı pisti yarıldı, askeri birliğe ait bina çöktü. Havaalanı pisti kullanılmaz hale geldi.
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