Video Yaşam Hatay'da deprem sonrası havaalanı pisti yıkıldı | Video
Hatay'da deprem sonrası havaalanı pisti yıkıldı | Video

Hatay'da deprem sonrası havaalanı pisti yıkıldı | Video

07.02.2023 | 08:46

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin Hatay'daki etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Havalimanı'nı pisti yarıldı, askeri birliğe ait bina çöktü. Havaalanı pisti kullanılmaz hale geldi.

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