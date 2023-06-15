Hatay’ın 4 ilçesinde, 11 adrese operasyon | Video 15.06.2023 | 12:38 Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından, Silah Mühimmat ve Uyuşturucu Uyarıcı Madde Kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 4 ilçede 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda 8 kişi gö VİDEO DEVAM EDİYOR

İskenderun, Dörtyol, Payas ve Erzin'de 11 adrese düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 100 adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kartuş, Boyları 15 santimetre ile 30 santimetre arasında değişen 27 kök hint keneviri, 3.8 gram esrar, 5.1 gram eroin, 27.65 gram metanfetamin, 1 adet Suboxone ilaç, 2 adet hassas terazi 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 8 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.