Video Yaşam Hayatını kaybeden Ayşenur Parlak, hissettiklerini ağlayarak anlatmıştı | Video
Hayatını kaybeden Ayşenur Parlak, hissettiklerini ağlayarak anlatmıştı | Video

Hayatını kaybeden Ayşenur Parlak, hissettiklerini ağlayarak anlatmıştı | Video

16.11.2023 | 13:46

Kanser tedavisi gören Ayşenur Parlak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Acı haberi eşi Savaş Parlak vermişti. "Keşke önce ben gitseydim" diyen Savaş Parlak, "Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerine yer vermişti.

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