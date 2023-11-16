Hayatını kaybeden Ayşenur Parlak, hissettiklerini ağlayarak anlatmıştı | Video

Kanser tedavisi gören Ayşenur Parlak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Acı haberi eşi Savaş Parlak vermişti. "Keşke önce ben gitseydim" diyen Savaş Parlak, "Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerine yer vermişti.