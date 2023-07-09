Heyelan anı amatör kamerada | Video
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçeye bağlı Bayat köyünde toprak kayması meydana geldi.
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