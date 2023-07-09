Video Yaşam Heyelan anı amatör kamerada | Video
Heyelan anı amatör kamerada | Video

Heyelan anı amatör kamerada | Video

09.07.2023 | 16:34

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçeye bağlı Bayat köyünde toprak kayması meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre dün gece hızını artıran sağanak yağış bugün de Ereğli ve köylerinde su baskınları ve heyelanlara neden oldu. İlçeye bağlı Bayat köyünde yağış nedeniyle bütün mezarlar ve fındık bahçeleri heyelana kapılıp sürüklendi. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonuna an be an yansıdı.

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