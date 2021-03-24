Video Yaşam Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı var | Video

Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı var | Video

Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı var | Video
24.03.2021 | 00:08

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Hindistan'ın Telanga eyaletinde 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda seyircilerin oturduğu tribünün çökmesi sonucu 100'den fazla kişi yaralandı.

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