Video Yaşam Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video

Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video

Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video
21.06.2021 | 23:04

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İzmir’de 10 sene boyunca yaptığı hosteslik mesleğini bırakıp büyükbaş hayvan çiftliği kuran 49 yaşındaki Nurcan Kaplan, hostes üniformasını çıkarıp çizmelerini giydi. Her hayvana ismiyle hitap edip onları elleriyle besleyen Kaplan, “Seyahat edilirken tek tip kıyafetli, bakımlı kadınlarla konuşmanın her zaman bir albenisi vardır. Ben o bakımlı olduğum durumdan ayağına çizmesini, kafasına şapkasını geçirmiş makyajsız bir duruma geçtim” dedi.

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