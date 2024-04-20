Husumetlisini öldürdü, yakalanınca ‘Öldürme amacım yoktu’ dedi | Video
Adana’da tartıştığı husumetlisini göğsünden vuran zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde, ‘Öldürme amacım yoktu’ dediği öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralı halde kaçan İzzet E.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Asma'nın, olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı İzzet E.'ye küfrettiği, cinayetle sonuçlanan kavganın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen İzzet E.'nin ifadesinde, 'Bana bıçakla saldırınca, kendimi korumak için tabancayla ateş açtım. Öldürme amacım yoktu' dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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