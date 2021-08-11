İntihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı soruşturmasında flaş gelişme!

Geride mektup bırakarak intihar eden Eda Nur Kaplan'a tecavüz soruşturmasında son dakika gelişmesi!

Ankara'da Eda Nur Kaplan'a tecavüz ederek intihar etmesine sebep olduğu iddiası ile gözaltına alınan;

Yusuf G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, savcıya ifade verdi. Ardından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yusuf G, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen itiraz dilekçesinde, "Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle şüpheliye atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgi kararın kaldırılmasına ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi kamu adına itirazen talep olunur" denildi.