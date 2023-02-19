Video Yaşam İslahiye'de deprem operasyonu: 7 tutuklu | Video
İslahiye'de deprem operasyonu: 7 tutuklu | Video

İslahiye'de deprem operasyonu: 7 tutuklu | Video

19.02.2023 | 09:48

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş depremi nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İslahiye ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyette yapılan yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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