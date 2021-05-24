Video Yaşam İstanbul Taksim Meydanı'nda gözaltına alınmamak için soyunan Faslı kadın turist kamerada

İstanbul Taksim Meydanı'nda gözaltına alınmamak için soyunan Faslı kadın turist kamerada

İstanbul Taksim Meydanı'nda gözaltına alınmamak için soyunan Faslı kadın turist kamerada
24.05.2021 | 11:57

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İstanbul Taksim Meydanı'nda erkek arkadaş için kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince soyundu.

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İstanbul Taksim Meydanı'nda 20 Mayıs Perşembe günü yaşanan olayda; Faslı 2 kadın turist, erkek arkadaş meselesinden tartışmaya başladı. Ancak kadınların tartışması, kavgaya dönüştü. Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınlar, gelen polis ekipleri, güçlükle ayırdı.


POLİS MERKEZİNE GİTMEMEK İÇİN SOYUNDU
Kavganın ardından polis, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi. Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, soyundu. Polis ekiplerinin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.

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