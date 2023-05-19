İstanbul’da araç alev alev yandı, İBB itfaiyesi müdahale edemedi! | Video
Kağıthane’de kargo taşıyan hafif ticari araçta balatalardan kaynaklı yangın çıktı. Alev alev yanan araca İBB itfaiyesi arıza nedeniyle müdahale edemedi. Tepkili araç sürücüsü çaresizce aracının yanışını izlerken, bir itfaiye erinin yangın tüpüyle müdahale edebildiği araç alev harlanınca küle döndü.
İBB İTFAİYESİ ARIZA ÇIKINCA MÜDAHALE EDEMEDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kağıthane itfaiye istasyonuna bağlı ekip, kısa sürede olay yerine geldi ancak arıza nedeniyle yangına müdahale edemedi. Uzun süre elinde hortumla bekleyen itfaiye eri, su bir türlü gelmeyince başka bir itfaiye eri ise çevreden bulduğu yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ancak yangın sönmesini gibi daha da harlanınca çalışmaları izleyen sürücü Doğru, el ve kol hareketleriyle itfaiye erlerine tepki gösterdi.
TEPKİLİ SÜRÜCÜ ÇARESİZCE YANIŞINI İZLEDİ
İtfaiye erlerinin çok sayıda tüp kullanarak müdahale ettiği araç adeta küle döndü. Uzun süre sonra suyun gelmesi sonrası erler müdahale etti ancak bu kez de hortum patladı. Güçbela kontrol altına alınan araç yangınında sürücünün tek tesellisi müşterilerine teslim etmek için kurtardığı kargolar oldu. Yangının ardından soğutma çalışmalarına geçildi. Yangın esnasında çalışmaları ise çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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