İstanbul'da gaybubet evlerine operasyon: 13 gözaltı | Video
İSTANBUL'da FETÖ'nün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde gizlendikleri tespit edilen 13 firari örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları, haklarında örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanların olduğu, örgütün güncel yapılanması içerisinde de aktif rol aldıkları tespit edildi. 13 şüpheli emniyete götürüldü.
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