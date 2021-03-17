İstanbul’da görenleri korkutan manzara... Önce kırmızı sonra mavi!

Son dakika haberler..İstanbul Arnavutköy'deki bir dere geçtiğimiz günlerde kırmızı aktı. Ekipler, korkutan görüntü üzerine çalışma başlattı. Benzer bir olay bugün Esenyurt'ta da yaşandı. Kimyasal atık nedeniyle Haramidere mavi aktı. Vatandaş, İBB'ye isyan bayrağı açtı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları