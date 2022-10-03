Video Yaşam İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı | Video
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı | Video

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı | Video

03.10.2022 | 09:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı | Video 03:54
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı | Video 03.10.2022 | 09:27
Aşiret düğününde toplanan para dudak uçuklattı | Video 02:45
Aşiret düğününde toplanan para dudak uçuklattı | Video 03.10.2022 | 08:58
İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumcu soygunu | Video 01:43
İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumcu soygunu | Video 03.10.2022 | 08:32
Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, “Çiftliğim var” diye kendini savundu | Video 02:10
Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, “Çiftliğim var” diye kendini savundu | Video 03.10.2022 | 08:26
Erzincan’da feci kaza! Midibüs devrildi: 21 yaralı | Video 02:36
Erzincan'da feci kaza! Midibüs devrildi: 21 yaralı | Video 03.10.2022 | 08:20
Zonguldak’ta park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu | Video 01:41
Zonguldak'ta park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu | Video 03.10.2022 | 08:22
Mersin’de polisevi saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı | Video 04:15
Mersin'de polisevi saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı | Video 02.10.2022 | 14:41
SON DAKİKA! Muğla’da korkutan deprem | Video 01:24
SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem | Video 02.10.2022 | 14:22
Talihsiz köpeğin başına gelmeyen kalmadı: Önce baş aşağı asılı kaldı, sonra su birikintisine düştü | Video 03:12
Talihsiz köpeğin başına gelmeyen kalmadı: Önce baş aşağı asılı kaldı, sonra su birikintisine düştü | Video 02.10.2022 | 14:14
Abdest alırken 185 bin lira çaldı | Video 01:20
Abdest alırken 185 bin lira çaldı | Video 02.10.2022 | 12:13
Yaşlı kadından bir telefonla 2 milyon 150 bin lira aldılar, torunlarına anlatınca gerçeği öğrendi | Video 00:19
Yaşlı kadından bir telefonla 2 milyon 150 bin lira aldılar, torunlarına anlatınca gerçeği öğrendi | Video 02.10.2022 | 12:12
Roma gömüsüyle suçüstü yakalandılar | Video 01:31
Roma gömüsüyle suçüstü yakalandılar | Video 02.10.2022 | 12:09
Trabzon’da gerçekleşen silahlı saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:22
Trabzon'da gerçekleşen silahlı saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2022 | 11:42
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Saldırıda vurulan adam yere yığıldı | Video 05:21
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Saldırıda vurulan adam yere yığıldı | Video 02.10.2022 | 11:36
Kazayı çeken muhabire ilginç tepki! Seni genelkurmaya şikayet edeceğim | Video 02:03
Kazayı çeken muhabire ilginç tepki! "Seni genelkurmaya şikayet edeceğim" | Video 02.10.2022 | 11:36
İstanbul’da sağanak yağış aniden bastırdı | Video 02:43
İstanbul'da sağanak yağış aniden bastırdı | Video 02.10.2022 | 11:36
İSKİ’nin çalışması sonrası kapatılmayan çukur kazaya neden oldu | Video 03:17
İSKİ’nin çalışması sonrası kapatılmayan çukur kazaya neden oldu | Video 02.10.2022 | 10:34
Dehşete düşüren olay! Seyir halindeki otobüsün şoförü ayağa kalkıp dans etti | Video 01:07
Dehşete düşüren olay! Seyir halindeki otobüsün şoförü ayağa kalkıp dans etti | Video 02.10.2022 | 10:35
Adana’da polis baskınında silahları banyonun penceresinden böyle attılar | Video 00:25
Adana’da polis baskınında silahları banyonun penceresinden böyle attılar | Video 02.10.2022 | 10:34
Jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 44 kilo uyuşturucu yakalandı | Video 01:01
Jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 44 kilo uyuşturucu yakalandı | Video 02.10.2022 | 10:16

İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 63’e ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Üsküdar Altunizade'de 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü bağlantı yolunda sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine ulaştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA