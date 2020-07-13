İstanbul'da inşaatta çocukların korkutan ölümcül oyunu kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
01:29
İstanbul'da inşaatta çocukların korkutan ölümcül oyunu kamerada | Video 13.07.2020 | 09:46
01:44
Artvin'de Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi görüntülendi | Video 13.07.2020 | 08:58
02:53
03:53
Son dakika! Heybeliada'da çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 12.07.2020 | 20:12
04:22
Son dakika! Orman yangınından yeni görüntü! | Video 12.07.2020 | 19:24
01:28
Son dakika! Heybeliada yangınıyla ilgili Valilikten açıklama! | Video 12.07.2020 | 18:48
00:51
Fatsa’daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında | Video 12.07.2020 | 18:16
00:13
Elazığ’da kamyonun devrilme anı kamerada | Video 12.07.2020 | 18:14
01:10
Hırsızlıktan tutuklandı gazetecileri tehdit etti | Video 11.07.2020 | 19:18
00:55
Apartmanda korku dolu anlar | Video 11.07.2020 | 19:18
00:20
02:38
Çorum'da takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyor | Video 11.07.2020 | 17:12
00:14
00:29
Son Dakika: İstanbul Göktürk'te yangın paniği | Video 11.07.2020 | 14:46
02:51
03:56
İzmir'de maske takmayanların şok açıklamaları 'Pes' dedirtti | Video 11.07.2020 | 12:59
00:11
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de inşaatta küçük çocuk skandalı | Video 11.07.2020 | 11:53
00:59
İstanbul Kağıthanedeki kan donduran cinayet anı kamerada | Video 11.07.2020 | 11:45
İstanbul'da inşaat halindeki bir binada oyun oynayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.
Kaba inşaatı biten bir binaya çıkan çocuklar, oyun oynamaya başladı. Beş katlı binanın her katına çıkan çocukların en üst kattan yere baktıkları da görüldü. Koruma bariyerleri olmayan binada oynayan çocukları görenlerin yürekli ağızlara geldi.
Bir vatandaş çocukların tehlikeli oyununu cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde çocukların inşaat içinde oynadıkları görülüyor.