Video Yaşam İstanbul'da inşaatta çocukların korkutan ölümcül oyunu kamerada | Video

İstanbul'da inşaatta çocukların korkutan ölümcül oyunu kamerada | Video

İstanbul'da inşaatta çocukların korkutan ölümcül oyunu kamerada | Video
13.07.2020 | 09:46

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İstanbul'da inşaat halindeki bir binada oyun oynayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.

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Kaba inşaatı biten bir binaya çıkan çocuklar, oyun oynamaya başladı. Beş katlı binanın her katına çıkan çocukların en üst kattan yere baktıkları da görüldü. Koruma bariyerleri olmayan binada oynayan çocukları görenlerin yürekli ağızlara geldi.


Bir vatandaş çocukların tehlikeli oyununu cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde çocukların inşaat içinde oynadıkları görülüyor.

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