İstanbul’da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti

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İstanbul Sancaktepe’de motosikletli iki maganda yol verme yüzünden tartıştıkları otomobil sürücüsünün önünü kesip dehşeti yaşattı. Sürücüyü araçtan indiren kasklı magandalar adamı defalarca yumruk atarak darp etti. Korku dolu anlar kameralara yansırken, vatandaşlar kavgaya müdahale ederek sürücüyü kurtardı.
Motosikletli magandalar dehşeti yaşattı
Neye uğradığını şaşıran adam defalarca yumruk darbesi alınca ellerinden kurtulmak istedi. Diğer magandanın yakasından tutması sonucu kurtulamayan adam saniyelerce darp edildi. Kavgayı gören vatandaşlar, magandalara müdahale ederek sürücüyü ellerinden kurtardı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, sürücünün şikayetçi olması üzerine polis, magandaları gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.