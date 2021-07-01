Video Yaşam İstanbul'da oğlunu rehin alan babanın etkisiz hale getirme anı kamerada! Polis ekiplerine alkış yağmuru...

İstanbul'da oğlunu rehin alan babanın etkisiz hale getirme anı kamerada! Polis ekiplerine alkış yağmuru...

İstanbul'da oğlunu rehin alan babanın etkisiz hale getirme anı kamerada! Polis ekiplerine alkış yağmuru...
01.07.2021 | 17:43

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İstanbul Beyoğlu'nda, bir kişi, darbederek kızıyla birlikte evden kovduğu karısının polise şikayette bulunması üzerine 6 yaşındaki oğlunu evde bıçakla rehin aldı. İkna edilemeyen koca, özel harekat polisince etkisiz hale getirildi. Küçük çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul Beyoğlu, Kulaksız'da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Sait A., eşi Çiğdem A. ile küçük kızını darbettikten sonra evden kovdu. Kızıyla birlikte polis merkezine giden Çiğdem A., kocasından şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Sait A., karısını telefonla arayarak, kendini ve o sırada evde olan 6 yaşındaki oğlunu keseceğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, eve giderek Sait A.'yı gözaltına almak istedi. Polisin geldiğini gören Sait A., daire kapısını kilitleyerek içeri girilmesini engelledi. Tüm çabalara rağmen Sait A.'yı ikna edemeyen polis, özel harekat polisine haber verdi.


Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı müzakereci polis, pencere önüne gelen Sait A.'yı ikna etmek için konuşmasını sürdürürken, özel harekat polisi dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Polis, Sait A.'yı etkisiz hale getirerek küçük çocuğu elinden aldı. Özel harekat polisinin çocuğu kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alındı. Kayıtta, eve giren polisin rehin aldığı oğlunu cam kenarında tutan Sait A.'yı etkisiz hale getirmesi görülüyor. Gözaltına alınan Sait A.'nın çeşitli suçlardan poliste 14 kaydı olduğu öğrenildi. Sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen A.'nın tutuklandığı bildirildi.

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