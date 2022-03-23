Video Yaşam İstanbul’da pitbull dehşeti! Genç adam çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı! | Video
İstanbul’da pitbull dehşeti! Genç adam çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı! | Video

İstanbul’da pitbull dehşeti! Genç adam çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı! | Video

23.03.2022 | 19:50

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İstanbul Güngören'de ağızlığı olmadan dolaşan bir pitbull köpeği bir vatandaşı bacağından ısırdı. Genç çevredekilerin yardımıyla pitbulldan kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı. İşte o anlar...

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