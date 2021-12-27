İstanbul'da sahte içki operasyonu! Hem imalat hem satış... | Video

İstanbul’da sahte içki operasyonları sürdü. Bir adreste 16.5 litre sahte içki ele geçirildi. Hem sahte içki imalatı hem de satışı yapan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonlarını sürdürdü. Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan ve sahte alkol imalatı ile satışı yapılan bir adrese baskın yapıldı. İş yeri sorumlusu A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 16.5 litre sahte içki, renkli bardak içerisinde bir huni, iki cam şişe içerisinde anason yağı, kuru sıkı tabanca, şarjör, 12 mermi ve sahte içki ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 40 lira ile bin 140 dolar ele geçirildi.