Video Yaşam İstanbul’da şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
15.06.2021 | 14:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadının öldüğü gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 00:32
SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadının öldüğü gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 15.06.2021 | 15:02
Mardin'de sulama kanalında görülen yılanlar paniğe neden oldu 00:40
Mardin'de sulama kanalında görülen yılanlar paniğe neden oldu 15.06.2021 | 14:51
İstanbul’da şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı 00:35
İstanbul’da şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı 15.06.2021 | 14:02
Son dakika: Balıkesir'de dehşet! 35 suç kaydı bulunan genç anne ve babasını öldürdü 02:21
Son dakika: Balıkesir'de dehşet! 35 suç kaydı bulunan genç anne ve babasını öldürdü 15.06.2021 | 14:00
Müge Anlı'da son dakika! Esrarengiz Bahtiyar Akçay olayında kan donduran cinayet: Çuval içinde kuyudan çıktı... 22:23
Müge Anlı'da son dakika! Esrarengiz Bahtiyar Akçay olayında kan donduran cinayet: Çuval içinde kuyudan çıktı... 15.06.2021 | 12:35
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor 00:36
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor 15.06.2021 | 11:51
Son Dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta yollar göle döndü 00:18
Son Dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta yollar göle döndü 15.06.2021 | 11:32
SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi... 03:44
SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi... 15.06.2021 | 11:33
Müge Anlı'da karısından dayak yediği için evden kaçan kocadan karısına şok sözler! Esrarengiz sevgili kim? 19:07
Müge Anlı'da karısından dayak yediği için evden kaçan kocadan karısına şok sözler! Esrarengiz sevgili kim? 15.06.2021 | 11:07
Müge Anlı 15 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da sert tepki Kadınlığımdan utanıyorum! Biraz edep... Biraz haya... 19:13
Müge Anlı 15 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da sert tepki "Kadınlığımdan utanıyorum! Biraz edep... Biraz haya..." 15.06.2021 | 10:31
İstanbul'da kahvehaneye çevrilen eve baskın: 23 şahsa toplamda 79 bin 787 TL ceza 00:11
İstanbul'da kahvehaneye çevrilen eve baskın: 23 şahsa toplamda 79 bin 787 TL ceza 15.06.2021 | 10:10
Kısıtlama dinlemediler! “Okey” oynayan 23 kişiye 79 bin liralık ceza! 00:41
Kısıtlama dinlemediler! “Okey” oynayan 23 kişiye 79 bin liralık ceza! 15.06.2021 | 10:10
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı 00:27
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı 15.06.2021 | 10:10
İstanbul'da Ukraynalı model Azelika'nın ölmeden önceki son anları kamerada 05:09
İstanbul'da Ukraynalı model Azelika'nın ölmeden önceki son anları kamerada 15.06.2021 | 10:01
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan'dan gülümseten ilk röportaj Baba de oğlum 02:37
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan'dan gülümseten ilk röportaj "Baba de oğlum" 15.06.2021 | 09:43
Muğla'da havada korku dolu anlar! Telesiyej hattına asılı kalan yamaç paraşütçüsü ve yolcusu kamerada 00:17
Muğla'da havada korku dolu anlar! Telesiyej hattına asılı kalan yamaç paraşütçüsü ve yolcusu kamerada 15.06.2021 | 09:02
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada 01:28
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada 15.06.2021 | 08:52
İstanbul Avcılar'da kısıtlamada sanal tombala baskını 00:29
İstanbul Avcılar'da kısıtlamada sanal tombala baskını 15.06.2021 | 08:47
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 15 Haziran Salı DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (15 Haziran Salı) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 15.06.2021 | 07:00
Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı | Video 05:25
Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı | Video 14.06.2021 | 19:06

İstanbul’da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, kimi vatandaşlar da köprü altlarına, duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmura nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA