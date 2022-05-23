İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Hırsızlık ihbarıyla ortaya çıktı | Video

İstanbul Bahçelievler’de lüks bir cipin sürücüsü kaza yaptı. Kaza yapan sürücü cipin altına gizlenmiş uyuşturucu maddeleri çıkarırken vatandaşlar tarafından hırsız sanıldı. Hırsızlık ihbarına giden polisler piyasa değeri 17 milyon lira olduğu iddia edilen 121 kilo Eroin ele geçirdi.

Olay Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. İddialara göre; Irak plakalı lüks bir cipin sürücüsü A.H. kaza yaptı.

Yenibosna Merkez Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'ta kaza yapan sürücü, cipin altına "Zula" yapılarak gizlenmiş uyuşturucu maddeleri çıkarırken vatandaşlar tarafından hırsız sanıldı. Vatandaşlar hemen polisi aradı.

Hırsızlık ihbarına giden polisler, cipte 121 kilo Eroin ele geçirdi. El konulan paketler halindeki uyuşturucu madelerin piyasa değerinin 17 milyon lira olduğu ifade edildi.

Yabancı uyruklu A.H. isimli uyuşturucu kuryesi ise kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.