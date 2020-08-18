İstanbul'da vatandaşları bezdiren otopark mafyasına Özel Harekat destekli baskın | Video
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İstanbul Polisi, Şişli’de bulunan otoparklara yönelik gerçekleşen yağma, kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu kurumu faaliyetlerinin engellenmesi suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 11 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Saat 06.30 sıralarında çok sayıda adrese Özel Harekat destekli baskın yapıldı. İstanbul ve Ankara‘da toplam yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız silah, bir pompalı tüfek ele geçirildi. Adreslerde aramalar devam ediyor.