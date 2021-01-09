Video Yaşam İstanbul'da yanındaki çocukla beraber oto çalan hırsız kamerada | Video

İstanbul'da yanındaki çocukla beraber oto çalan hırsız kamerada | Video

İstanbul'da yanındaki çocukla beraber oto çalan hırsız kamerada | Video
09.01.2021 | 11:34

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İstanbul’da iki kamyonet ve bir otomobil çalan şüpheli, çalıntı kamyonet ile seyir halinde iken polisin "dur" ihtarına uymadı. Hırsızın peşine düne Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelinin yanında bir çocukla aracın yanına kendi aracı gibi yaklaşıp çaldığı öğrenildi. Şüphelinin çaldığı araçla birkaç hırsızlık olayına karışıp, yeni bir araç çaldığı ve bu yöntemle 14 ayrı olaya karıştığı ileri sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Maltepe ve Kağıthane'de son aylarda meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüpheli Ertuğrul Y.(20)'nin kimliğini tespit etti.

25 Aralık 2020 tarihinde D-100 Karayolu üzerinde, içerisinde Ertuğrul Y. olduğu tespit edilen bir kamyonete polis "dur" ihtarı yaptı. Şüpheli, bunun üzerine polis aracına çarparak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kamyonetin önünü kesmesi ile birlikte Ertuğrul Y., kamyonetten inerek yaya halde kaçmaya başladı. Yoldan geçen başka bir otomobilin çarpması üzerine Ertuğrul Y. yaralı halde yakalandı. 14 ayrı suçtan dosyası olan şüpheli Ertuğrul Y., 29 Aralık 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelinin farklı bir kamyonet ile çalacağı otomobilin yanına yanaştığı, kapısını açtıktan sonra uzaklaştığı görülüyor. Sonrasında kapısı açık otomobilin yanına gelen şüpheli, düz kontak yöntemi ile otomobili çalıyor.

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