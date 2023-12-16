İstanbul'da yollar göle döndü, otobüsün içi bile su ile doldu! | Video 16.12.2023 | 16:06 İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Florya Caddesi sular altında kaldı. İki araç caddede mahsur kaldı. Yolda ilerleyen İETT otobüsünü içine de su girince yolcular zor anlar yaşadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bakırköy'deki Florya caddesi göle döndü.İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı. Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı; bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi. Yolda ilerleyen bir İETT otobüsünün içine de su girdi. Yolcular basamak ve koltuk kenarlarına çıkarak ıslanmaktan kaçmaya çalıştı.



İSKİ ekipleri yoldaki yağmur suyunu tahliye etme çalışması başlattı.