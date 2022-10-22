İstanbul'daki motosikletli kapkaç dehşeti kamerada... Çaldığını beğenmeyip sahibine geri vermişlerdi

İstanbul'da motosikletle yolda yürüyenlerin yanına yaklaşarak ellerindeki telefonları çalan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince gözaltına alındı. Birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin aynı yöntemle 41 cep telefonu çaldığı tespit edildi. Motorlu kapkaççıların, çaldıkları bir telefonu beğenmeyip geri sahibinin önüne attıkları öğrenildi.