Video Yaşam İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada | Video

İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada | Video

İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada | Video
13.08.2020 | 18:47

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Şişli'de yol yapım çalışması sırasında kepçe operatörü, 57 yaşındaki kadına çarptı. Operatörün kepçenin uçlarıyla çarparak yere savurduğu kadının kalçası kırıldı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, dün saat 12.40 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde semtteki bir sokakta yol yapım çalışması kapsamında hafriyat taşıyan kepçe operatörü Birkan Koçak (23), kepçesindeki kamyona boşaltmaya başladı. Bir süre sonra manevra yaparak sokağa girmek isteyen Koçak, o esnada elinde alışveriş poşetleri ile evine doğru giden Asiye Sarı'ya (57) çarptı. Kepçenin uçlarıyla çarpması sonucu yere savrulan kadın yaralandı. Kaza sonucu ise kadının kalçası kırıldı. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

EVİNE GİDEN KADIN DEHŞETİ YAŞADI
Görüntülerde, kepçe hafriyatı boşalttıktan sonra sokağa girmek için manevra yapıyor. O esnada marketten çıkan kadına ise sokağa doğru yürüyor. Kadının fark etmeyen sürücü çarparak yere savuruyor. Sesi duyan esnaf ve vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor. Bir süre gelen ambulansla ise kadın hastaneye kaldırılıyor.

KADININ DURUMU İYİ, SÜRÜCÜ SERBEST
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sarı'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Koçak'ı alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınarak "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılan Koçak, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"SES GELİNCE BAKTIK Kİ KADIN YERDE YATIYOR"
Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Burada kepçe manevra yaparken çarpmış ve düşürmüş. Daha sonrasında ambulansla çağırdık ve geldi. Ambulansa arkadaşların yardımıyla taşıdık. Şuan da haber aldık, yaşlı olduğu için kalçası kırılmış. Onun dışında da çok ciddi bir şey yokmuş. Şuan da hastanedeymiş, sürücüyü hiç görmedik muhtemelen götürmüşlerdi" dedi. Başka bir esnaf ise, "İçerideydik ses geldi. Kepçe giriş yaparken kadına çarpmış. Bir baktık ki kadın yerde yatıyor, durumu iyiydi. Kepçe burada yol çalışması yapıyormuş" ifadelerini kullandı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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