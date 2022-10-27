İstanbul'un manzarasını gemiler kapattı | Video

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İstanbul Sarayburnu açıklarından Avcılar’a doğru demir atan gemilerin yoğunluğu nedeniyle ufuk çizgisini görmek neredeyse imkansız duruma geldi. Yaklaşık 200 geminin demirlediği bölgede gün geçtikçe yoğunluk artmaya devam ediyor. Bölgedeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.