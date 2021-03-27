Video Yaşam İzmir'de kadın cinayeti dehşeti! 5 aylık hamile Sezen Ünlü 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü... Son paylaşımı yürekleri yaktı

İzmir'de kadın cinayeti dehşeti! 5 aylık hamile Sezen Ünlü 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü... Son paylaşımı yürekleri yaktı

İzmir'de kadın cinayeti dehşeti! 5 aylık hamile Sezen Ünlü 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü... Son paylaşımı yürekleri yaktı
27.03.2021 | 08:28

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İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17), 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ünlü'nün bebeği de ölürken, genç kızın sosyal medyada karnının şiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak altına Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim yazdığı görüldü. Olay sonrası kaçan Anıl Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahallesi 1158 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 5 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen ve 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. tarafından bıçaklandı. Olay sonrası talihsiz kız kanlar içerisinde kalırken, saldırgan Anıl Y. ise hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sezen Ünlü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


POLİS DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ
Olaydan sonra kaçan saldırganın eşgalini belirleyen polis ekipleri, koordineli çalışarak sokak sokak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.


16 YERİNDEN BIÇAKLANDI, ÇOCUĞU DA ÖLDÜ
Dini nikahlı eşi Anıl Y.'nin bıçaklı saldırısına maruz kalan Sezen Ünlü'nün, vücuduna 16 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Sezen Ünlü'nün ölümü yakınları yasa boğarken, talihsiz gencin karnındaki çocuğun da öldüğü öğrenildi.


'KİM BİLİR KALIR MIYIM, ÖLÜR MÜYÜM'
Cinayete kurban giden Sezen Ünlü'nün, sosyal paylaşım platformunda karnının şiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak altına Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim yazılı not düştüğü görüldü. Öte yandan, genç kızın paylaştığı bir videoda ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun 'Kaçak' adlı şarkısına yer verdiği görülürken, Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm sözleri dikkat çekti.


KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ
Sezen Ünlü'nün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürürken, emniyete götürülen şüphelinin cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

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