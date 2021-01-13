İzmir'de sel sularına kapılan aracını eliyle kurtarmaya çalışan vatandaş kamerada | Video

İzmir'in Buca ilçesinde bir vatandaş sel sularına kapılan aracının üzerine çıkarak durdurmaya çalıştı. Başarılı olamayan araç sahibi daha sonra aşağı inerek sel sularıyla sürüklenen aracını eliyle tutmaya çalıştı. Yine de aracının gidişine engel olamayan vatandaş otomobilinin sel sularında gidişini izlemek zorunda kaldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler suyla doldu. Araçlarda mahsur kalanların yardımına çekiciler yetişti.

Yağışın etkili olduğu noktalardan Buca'da, logarlar taştı, alt geçitler su ile doldu. Sular altında kalan yerlerden biri de Buca Seyhan Mahallesi 550 Sokak oldu. Şiddetli yağış başlayınca aracını daha güvenli bir noktaya çekmek isteyen vatandaş otomobiline atladı. Ancak otomobilini sel sularının içinde kullanamayan şahıs, aracın üzerine çıkarak durdurmaya çalıştı.

Bir süre aracının üzerinde oturan vatandaş otomobilinin sel sularına kapılıp sürüklenmesini önleyemedi. Daha sonra aşağı inen vatandaş bu kez de eliyle aracını tutmaya çalıştı. Tüm çabasına rağmen aracının gidişine engel olamayan vatandaş üzgün gözlerle otomobilin sel sularında gidişini izlemek zorunda kaldı.