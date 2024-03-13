İzmir'de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti | Video
İzmir'in Bornova ilçesinde evinde bıçakla yaralanan 35 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Harun Kıyak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kıyak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Meydana gelen cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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