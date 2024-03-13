Video Yaşam İzmir'deki sır cinayette şüpheli baba çıktı | Video
İzmir'deki sır cinayette şüpheli baba çıktı | Video

İzmir'deki sır cinayette şüpheli baba çıktı | Video

13.03.2024 | 12:18

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde babasıyla arbede yaşadığı esnada silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 35 yaşındaki adamın katili babası çıktı.

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Olay saat 01.40 sıralarında ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evden gelen çığlıkları duyan mahalle sakinleri, Harun Kıyak'ın (35) karnından yaralı olduğunu görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bıçakla yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Kıyak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Harun Kıyak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen cinayetle ilgili çalışmalar başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi babayı hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

SİLAH KAVGA ANINDA PATLAMIŞ
Öte yandan hayatını kaybeden Harun Kıyak'ın, 65 yaşındaki babası A.K. ile kavga ettiği ve yaşanan arbede esnasında silahın patlamasıyla kurşunun kendisine isabet ettiği öğrenildi.

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