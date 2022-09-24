Video Yaşam Japonya’yı Talas Tayfunu vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Ulaşım ve iletişim kesildi | Video
Japonya’yı Talas Tayfunu vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Ulaşım ve iletişim kesildi | Video

Japonya’yı Talas Tayfunu vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Ulaşım ve iletişim kesildi | Video

24.09.2022 | 10:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Japonya’yı Talas Tayfunu vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Ulaşım ve iletişim kesildi | Video 04:12
Japonya’yı Talas Tayfunu vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Ulaşım ve iletişim kesildi | Video 24.09.2022 | 10:15
Bursa’da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 kişi daha tutuklandı | Video 03:54
Bursa'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 kişi daha tutuklandı | Video 24.09.2022 | 10:14
İstanbul’da 80 bin adet sahte parfüm ele geçirildi | Video 01:02
İstanbul'da 80 bin adet sahte parfüm ele geçirildi | Video 24.09.2022 | 10:14
Virajı alamayan tır kıvılcımlar çıkartarak sürüklendi... Yaşanan korku dolu anlar kamerada | Video 02:23
Virajı alamayan tır kıvılcımlar çıkartarak sürüklendi... Yaşanan korku dolu anlar kamerada | Video 24.09.2022 | 09:57
Kadın yolcu minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı! O anlar kamerada | Video 01:19
Kadın yolcu minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı! O anlar kamerada | Video 24.09.2022 | 09:55
İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu | Video 00:58
İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu | Video 24.09.2022 | 09:34
Sultangazi’de feci kaza! Tramvaya çarpan motosikletteki metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video 02:05
Sultangazi'de feci kaza! Tramvaya çarpan motosikletteki metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video 24.09.2022 | 09:16
Şanlıurfa’da dronlu huzur uygulaması: 25 gözaltı | Video 05:25
Şanlıurfa’da dronlu huzur uygulaması: 25 gözaltı | Video 24.09.2022 | 09:12
Bursa’da 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı, 1 kişi dumandan etkilendi | Video 01:17
Bursa'da 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı, 1 kişi dumandan etkilendi | Video 24.09.2022 | 09:12
Rus turistin camiye elinde kazma ve ayakkabıyla girdiği anlar kamerada | Video 01:46
Rus turistin camiye elinde kazma ve ayakkabıyla girdiği anlar kamerada | Video 23.09.2022 | 20:59
İlçe başkanının öldüğü kavgada: 1 tutuklu | Video 00:14
İlçe başkanının öldüğü kavgada: 1 tutuklu | Video 23.09.2022 | 17:02
Bavul bavul zehirle yakalandılar… | Video 01:20
Bavul bavul zehirle yakalandılar… | Video 23.09.2022 | 17:02
İzmir’de yatak fabrikasındaki yangın kontrol altında | Video 04:35
İzmir’de yatak fabrikasındaki yangın kontrol altında | Video 23.09.2022 | 15:16
İstanbul’da iki otomobilde 89 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:20
İstanbul’da iki otomobilde 89 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 23.09.2022 | 15:16
Türkiye’nin ilk çizgi dizi animasyon süper kahramanı Akıncı yakında MinikaGO’da | Video 00:28
Türkiye’nin ilk çizgi dizi animasyon süper kahramanı Akıncı yakında MinikaGO’da | Video 23.09.2022 | 15:23
Uşak Emniyeti’nden “Kardeşlik” klibi… Can Azerbaycan’a selam gönderdiler… | Video 01:56
Uşak Emniyeti’nden “Kardeşlik” klibi… Can Azerbaycan’a selam gönderdiler… | Video 23.09.2022 | 15:10
İETT şoföründen pes dedirten hareket... Yol soran kadına el hareketi yaptı! İşte o anlar | Video 00:15
İETT şoföründen pes dedirten hareket... Yol soran kadına el hareketi yaptı! İşte o anlar | Video 23.09.2022 | 13:10
Önce sipariş getirdi, sonra ayakkabı çaldı... O anlar kamerada | Video 01:47
Önce sipariş getirdi, sonra ayakkabı çaldı... O anlar kamerada | Video 23.09.2022 | 11:28
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde Son Dakika: Fatma Karadağ’ın sevgilisini tanıyan kişi konuştu: Cinayetten sonra Fatma… | Video 14:54
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde Son Dakika: Fatma Karadağ’ın sevgilisini tanıyan kişi konuştu: "Cinayetten sonra Fatma…" | Video 23.09.2022 | 12:38
Ankara merkezli 4 ilde sahte para operasyonu: 21 bin 500 TL sahte paraya el konuldu | Video 02:31
Ankara merkezli 4 ilde sahte para operasyonu: 21 bin 500 TL sahte paraya el konuldu | Video 23.09.2022 | 11:32

Japonya’da etkili olan Talas Tayfununun Shizuoka eyaletinde şiddetli yağışa yol açması sonucu meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaklaşık 130 bin kişiye de tahliye çağrısı yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta ülkeyi vuran Nanmadol Tayfunu'nun yaralarını sarmaya çalışan Japonya, bu kez Talas Tayfunu ile mücadele ediyor. Shizuoka eyaleti başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle birçok bölgede su baskınları ile toprak kaymaları meydana geldi. Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu şehrinde bulunan 51 bin 330 hanede yaşayan 127 bin 104 kişiye, Kanagawa eyaletinde ise Yokohama şehrinde bulunan bin 354 hanede yaşayan 2 bin 823 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Shizuoka eyaletindeki Kakegawa ve Hamamatsu şehirlerinde meydana gelen toprak kaymalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki bir çocuk da dahil 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

ULAŞIM VE İLETİŞİMİ DE ETKİLEDİ
Shizuoka eyaletinin farklı kesimlerindeki 118 bin hane elektriksiz kalırken cep telefonu şebekelerinde de kesintiler meydana geldi. Ayrıca Tokaido hızlı tren hattı üzerindeki Nagoya İstasyonu ile Mishima İstasyonu arasındaki seferler geçici olarak askıya alındı. Ülkenin farklı bölgelerindeki tren seferlerinde ise gecikmeler yaşandı.

YETKİLİLER UYARDI
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) şiddetli yağışların yarına kadar etkisini sürdüreceği uyarısında bulunurken, yetkililer riskli bölgelerde yaşayan sakinleri toprak kayması ve sel risklerine karşı tetikte olmaya çağırdı. Yerel otoriteler de muhtemel tahliye emirlerine karşı güncel bilgileri takip etme çağrısında bulundu.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta ülkeyi vuran Nanmadol Tayfunu 4 kişinin ölümüme, 151 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Birçok tarım arazisi ve yapıda maddi zarar meydana gelmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA