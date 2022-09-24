Japonya’yı Talas Tayfunu vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Ulaşım ve iletişim kesildi | Video
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Japonya’da etkili olan Talas Tayfununun Shizuoka eyaletinde şiddetli yağışa yol açması sonucu meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaklaşık 130 bin kişiye de tahliye çağrısı yapıldı.
ULAŞIM VE İLETİŞİMİ DE ETKİLEDİ
Shizuoka eyaletinin farklı kesimlerindeki 118 bin hane elektriksiz kalırken cep telefonu şebekelerinde de kesintiler meydana geldi. Ayrıca Tokaido hızlı tren hattı üzerindeki Nagoya İstasyonu ile Mishima İstasyonu arasındaki seferler geçici olarak askıya alındı. Ülkenin farklı bölgelerindeki tren seferlerinde ise gecikmeler yaşandı.
YETKİLİLER UYARDI
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) şiddetli yağışların yarına kadar etkisini sürdüreceği uyarısında bulunurken, yetkililer riskli bölgelerde yaşayan sakinleri toprak kayması ve sel risklerine karşı tetikte olmaya çağırdı. Yerel otoriteler de muhtemel tahliye emirlerine karşı güncel bilgileri takip etme çağrısında bulundu.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta ülkeyi vuran Nanmadol Tayfunu 4 kişinin ölümüme, 151 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Birçok tarım arazisi ve yapıda maddi zarar meydana gelmişti.