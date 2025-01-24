Kadıköy'de su borusu patladı; tazyikli su metrelerce yukarı fışkırdı! O anlar kamerada | Video
Kadıköy'de sokakta ekipler çalışma yaptığı sırada iş makinesi su borusunu patlattı, su metrelerce yukarıya fışkırdı.
Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Fikirtepe Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. Ekipler, sokakta çalışma yaptığı sırada iş makinesi su borusunu patlattı. Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı. Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde geçici süre trafiğe kapatıldı.
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