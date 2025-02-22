Kahramanmaraş’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama | Video
Kahramanmaraş’ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, illegal yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenler ve organizatörler yakalandı.
Adliyeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i serbest bırakıldı. Yakalanan 12 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
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