"Kalp rahatsızlığı Covid-19 aşısı olmalarına engel değil" | Video

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Selçuk Opan "Hiçbir kalp rahatsızlığı Covid-19 aşısı olmalarına engel bir durum teşkil etmiyor" açıklamasında bulundu.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Selçuk Opan tüm tansiyon ve kalp hastalarına Covid-19 Aşısı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Uzm.Dr.Selçuk Opan "Tansiyon hastaları, kalp damar hastaları, kalp yetmezliği hastaları, kalp kapak hastaları ve ritim bozukluğu hastalığı için Covid-19 aşısı ayrıca önem taşıyor. Sağlıklı bireyler Covid-19 hastalığını daha hafif geçirebilmekteler ama kronik rahatsızlığı olanlar daha ciddi problemler yaşayabiliyorlar.