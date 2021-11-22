"Kalp rahatsızlığı Covid-19 aşısı olmalarına engel değil" | Video

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Selçuk Opan "Hiçbir kalp rahatsızlığı Covid-19 aşısı olmalarına engel bir durum teşkil etmiyor" açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Selçuk Opan tüm tansiyon ve kalp hastalarına Covid-19 Aşısı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Uzm.Dr.Selçuk Opan "Tansiyon hastaları, kalp damar hastaları, kalp yetmezliği hastaları, kalp kapak hastaları ve ritim bozukluğu hastalığı için Covid-19 aşısı ayrıca önem taşıyor. Sağlıklı bireyler Covid-19 hastalığını daha hafif geçirebilmekteler ama kronik rahatsızlığı olanlar daha ciddi problemler yaşayabiliyorlar.