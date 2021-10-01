Kapadokya’da eylül ayında armut ağacı çiçek açtı | Video

Nevşehir'in ilçelerinden Kapadokya’da ilkbahar aylarında çiçek açan armut ağacının sonbaharda çiçek açması şaşkınlığa neden oldu.

Normal şartlarda ilkbaharda çiçek açıp yaz aylarında meyve veren armut ağacının eylül ayının sonunda çiçek açması görenleri şaşırttı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan Ferhat Aldemir, bahçesindeki armut ağacının eylül ayının son günlerinde çiçek açtığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Cep telefonu ile video çeken Aldemir, "Eylül ayının 29'u. Bu mevsimde armut ağaçları çiçek açtı. Hiç görülmüş bir olay değil." dedi.

İklim değişikliğine dikkati çeken Aldemir, "Böyle bir iklim değişikliği insanların kafasını karıştırıyor. Doğa nereye gidiyor. Ne yapacak insanlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.