Kars’ta kartpostallık sonbahar görüntüleri

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Kars’ta sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor.
Sarı ve yeşilin bütün tonlarının yer aldığı ağaçlar ve dökülen yapraklar, Kars Kalesi'nin arka bölümünde bulunan bölgede yapraklar birer birer düşerken, doğadaki renk cümbüşü seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkardı.
Kars'ın her mevsim ayrı güzel olduğunu belirten vatandaşlar, "Sonbahar tüm güzelliği ile geldi. Sarı ve yeşilin tonları adeta insanı büyülüyor. Etraf sarı yapraklarla dolu, sonbaharın güzelliği gözler önünde muhteşem bir görüntü, Kars'ta 4 mevsimi doya doya yaşıyoruz. Kışın karı, sonbaharda sararan yapraklar, böyle bir şehirde yaşıyoruz" dedi.
Öte yandan, yeşil ile sarının bir arada görüldüğü Kars'ta dökülen yapraklar, yaprakların rüzgarda savrulması görenleri adeta mest ediyor. Kars'ta sarı ile yeşilin birleşmesi kartpostal görüntüler ortaya çıkarıyor.