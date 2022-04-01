Video Yaşam Kayseri'de yangın dehşeti! 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı | Video
Kayseri'de yangın dehşeti! 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı | Video

Kayseri'de yangın dehşeti! 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı | Video

01.04.2022 | 14:36

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Kayseri'de tinerle soba yakmaya çalışan yabancı uyruklu bir kişi evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Binayı saran dumandan ise başka bir dairede oturan anne ve 3 çocuğu zehirlendi.

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