Kazdağı Milli Parkı'nda kar manzaraları böyle görüntülendi | Video
Balıkesir’in Edremit ilçesi sınırları içinde yer alan Kazdağı Milli Parkı, etkili olan kar yağışı ile beyaz büründü. Kar manzarası dron ile havadan görüntülendi.
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