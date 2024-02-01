Video Yaşam Kazdağı Milli Parkı'nda kar manzaraları böyle görüntülendi | Video
Kazdağı Milli Parkı'nda kar manzaraları böyle görüntülendi | Video

Kazdağı Milli Parkı'nda kar manzaraları böyle görüntülendi | Video

01.02.2024 | 08:12

Balıkesir’in Edremit ilçesi sınırları içinde yer alan Kazdağı Milli Parkı, etkili olan kar yağışı ile beyaz büründü. Kar manzarası dron ile havadan görüntülendi.

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1993 yılında koruma altına alınan Kazdağı Milli Parkı kar yağışı ardından beyaza büründü. Kazdağı Milli Parkı'nda etkili olan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar manzarası dron kamerası ile havadan görüntülendi.

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