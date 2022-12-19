Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala… | Video
Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala… | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala… | Video

19.12.2022 | 00:01

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OTOMATİK OYNAT

Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala… | Video 05:08
Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala… | Video 19.12.2022 | 00:01
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ATV’nin ve dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster’de bugün 1000’inci bölüm heyecanı yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölümün onur konukları Kardeşlerim'in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran'ın yanı sıra ünlü isimler büyük ödül için mücadele etti. Yalnız Kurt’un yıldızları Jessica May ve Hasan Denizyaran’ın başarılı performansı ise yarışmaya damga vurdu. İşte ayrıntılar!

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