‘Kim Milyoner Olmak İster’de Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi! | Video
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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Bugün yayınlanan bölüme Yunus Enç, damga vurdu. Harvar Üniversitesi’nde okuyan yarışmacı öyle bir soruda elendi ki herkesi şok etti. İşte ayrıntılar!