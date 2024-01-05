Kızılırmak Deltası'nda kuğularla görsel şölen | Video
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kış döneminde çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Deltada konaklayan ve sayıları bine yaklaşan kuğular ise adeta görsel şölen sunuyor.
Uygulanan tedbirlerle birlikte deltadaki gerek kuşların gerek diğer yaban hayvanlarının sayısı her geçen yıl artarken özellikle kış döneminde göçmen kuşlar deltada yoğun bir şekilde gözlemlenebiliyor. Son günlerde deltada yoğun olarak görülen kuğu sürüleri ise ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
"MUTLAKA GÖRÜLMELİ"
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise yaban hayatını gözlemlemek isteyen tüm doğa tutkunlarını ilk görmesi gereken yerlerin başında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin geldiğini belirterek, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sadece Samsun ve Türkiye için değil tüm dünya için çok önemli bir sulak alan. Bu doğa harikası bölgede yaban hayatının korunması için özel hassasiyet içerisindeyiz. Uygulanan tedbirlerin olumlu etkilerini gözlemliyoruz. Özellikle kış döneminde buradaki yaban hayatı daha hareketli ve birçok göçmen kuş bu alanda konaklıyor. Yine son dönemde deltadaki kuğu varlığının artması bizleri sevindiriyor. Fotoğrafçıların, doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Kızılırmak Deltası'nı kış döneminde de vatandaşlarımızın mutlaka görmesini tavsiye ediyorum" dedi.
BİNE YAKIN KUĞU KONAKLIYOR
Deltadaki kuş yoğunluğunun kış döneminde daha da arttığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kış göçlerinin başlamasıyla kuzeyden göç alan bir bölge. Özellikle bu aylardan itibaren aralık, ocak, şubat dönemlerine kadar kış göçmen türlerini biz bu bölgede görebiliyoruz. Özellikle kuğu sürülerini çok güzel bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Sayıları 600 ila bin arasında değişen kuğuları ziyaretçilerimizde rahatlıkla çok yakın bir mesafeden görebilirler. Kuğular ördekgiller familyasından olup, uçabilen en iri cüsseli kuş türleri arasında yer alır. Burası kış ortasında yapılan sayımlarda en fazla kuş türünün bir arada görüntülendiği bir bölge. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip. Özellikle kuş yoğunluğunun olduğu zaman ise kış dönemleri" diye konuştu.
362 KUŞ TÜRÜ
362 kuş türünün yaşadığı, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor. Korunması için, Temmuz 2018'de araç girişine kapatılan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Zengin biyolojik çeşitliğe sahip olan delta, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de hayati önem taşıyor.
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