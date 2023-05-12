Komedi filmi gibi soyun girişimi kamerada: 3 şüpheli kadın kılığına girdi | Video 12.05.2023 | 09:36 Adana’da kadın kılığına giren 3 kişi kuyumcuya girip soyun yapmak istedi, ancak iş yeri sahibi çekmeceyi açmaya çalışınca şüpheliler kaçtı, o anlar saniye saniye görüntülendi. Kaçan şüphelilerin olay yerine sevk edilen polislerin çalışmasıyla yakalandığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kadın kılığına giren biri silahlı 3 kişi motosikletle kuyumcuya geldi. İçeri giren zanlılar, "bu bir soygundur altınları verin" dedi. Bunun üzerine kuyumcu çekmeyi açınca şüpheliler korkup kuyumcudan soygun yapamadan kaçtı. Kuyumcu ise açtığı çekmecede eline ne geçtiyse zanlılara fırlattı. Şüpheliler ara sokaklardan kaçıp izini kaybettirdi. Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Ekipler güvenlik kamerasına inceleyip kısa sürede kadın kılığına giren şüphelileri yakaladı.Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.