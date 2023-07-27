Kütahya'da feci kaza! Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı | Video 27.07.2023 | 11:48 Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Harmancık Karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, N.Ş. idaresindeki 11 AB 878 plakalı otomobil ile Y.E. idaresindeki işçi servis aracı çarpıştı. Kazada, sürücü N.Ş. ve araçta yolcu olarak bulunan Y.E., H.İ.Y., İ.A., Ö.Ç., A.T., O.Ö., İ.Ö. ve H.A. isimli şahısların hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.