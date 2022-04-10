Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti! | Video

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SİLİVRİ'de, iki kuzen arasında müzikçalar nedeniyle başlayan kavga, cinayetle bitti. Reyhan T. (17), ödünç verdiği müzikçaları geri vermesi için kuzeni Cumaziye D. (17) ile tartıştı. Kavga sırasında Reytan T., kuzeni Cumaziye'yi bıçaklayarak ölümüne neden oldu.
ÜZERİNE KOŞTU, BIÇAKLADI
Restoranda başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Cumaziye D. kuzeninin üzerine koşarken Reyhan T., cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Olay yerinden kaçan Reyhan T.'yi, Cumaziye D.'nin arkadaşları yakalamaya çalıştı. Cumaziye D., bıçaklandıktan sonra kalkıp yürümeye çalıştı ancak, ayakta kalamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı hastaneye kaldırdı. Cumaziye D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kuzenini bıçaklayan Reyhan T., ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Rayhan T.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Restoranda başlayan talihsiz olay güvenlik kamerasına da yansıdı.
BİR ANDA YERE DÜŞTÜ
Yaşananları anlatan restoran çalışanı Hüseyin Genç, Üç kız çorba içmeye geldi. Çorbayı bitirmek üzerelerken, yanlarına bir kız daha geldi, tartışmaya başladılar. Kavgayı ayırmak için araya girdik, 'Burası kavga etme yeri değil' diye uyardık. Buradan ayrıldılar, karşı tarafa geçtiler. Orada da kavga etmişler. Sonra kızlardan biri aniden yere düştü, ben de 112'yi aradım dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.